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فن

بالفيديو – تامر حسني يفاجئ ابنته تاليا ويوثق لحظات مؤثة بينهما

2023-10-02 | 08:24
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بالفيديو – تامر حسني يفاجئ ابنته تاليا ويوثق لحظات مؤثة بينهما
بالفيديو – تامر حسني يفاجئ ابنته تاليا ويوثق لحظات مؤثة بينهما

فاجأ الفنان المصري تامر حسني​ابنته تاليا بزيارة الى نادي كرة القدم الذي ترتاده للتدريب.

وشارك تامر، مع متابعيه عبر إنستغرام، فيديو وثّق من خلاله اجواء قضاء الوقت مع ابنته وصديقاتها في النادي.

وظهر تامر في الفيديو وهو يفاجئ تاليا بحضوره، ثم ظهر وهو يساعدها بترتيب أغراضها، قبل ان تبدأ بتدريباتها.

وارفق تامر الفيديو بتعليق جاء فيه: "يوم كامل مع تاليا وصحابها في النادي".

واضاف تامر: "دي طلعالي في الكرة كمان".
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فن و منوعات

فن

تامر حسني

tamer hosney

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