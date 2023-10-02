بالفيديو – تامر حسني يفاجئ ابنته تاليا ويوثق لحظات مؤثة بينهما

وشارك تامر، مع متابعيه عبر إنستغرام، فيديو وثّق من خلاله اجواء قضاء الوقت مع ابنته وصديقاتها في النادي.

وظهر تامر في الفيديو وهو يفاجئ تاليا بحضوره، ثم ظهر وهو يساعدها بترتيب أغراضها، قبل ان تبدأ بتدريباتها.