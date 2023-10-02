صدور القرار القضائي النهائي بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى

اكدت مصادر محكمة التميير لـ "الجديد" ان رئيسة محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية سهير الحركة، ردّت قرار النقض المُقدّم من عائلة الشاب السوري محمد موسى الذي كان قد دخل خلسة بهدف السرقة الى منزل زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم وفارق الحياة بعد اطلاق النار عليه من قِبل الاخير.



