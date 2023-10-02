بعد وفاتها .. ابنة نجاح سلام و حفيدتها تكشفان تفاصيل حياتها بعد الاعتزال

وقالت سمر سلمان العطيفي، ابنة نجاح سلام، انها تفاجأت بعدد رسائل التعزية الكبير التي وصلتها بعد وفاة والدتها رغم اعتزالها منذ أكثر من 20 عاماً.

وقالت لـ ET بالعربي:"شفنا حجم احتضان مهول، أنا أعلم قيمة والدتي لأنها تاريخ كبير، لكن نظراً لغيابها عن الأضواء فترة ظننت أن الناس لن تتذكرها، لكن فوجئت بهذا السيل من المشاعر ورسائل من جميع أنحاء الوطن العربي".

وحول حياتها بعد اعتزال الفن، أوضحت سمر انها صبت كل اهتمامها على العائلة.

من جهتها، روت حفيدتها الكثير من الذكريات التي جمعت بينهما، خاصة أنها حضرت معها الكثير من تحضيرات الحفلات واختيار الفساتين، معلقة: "تيتا كانت عمود العائلة".

وتذكرت موقفاً لها في الصغر حين أخبرتها يوم بعد العودة من المدرسة برغبة زملائها في رؤية جدتها، قائلة: "قالوا لي عايزين نشوف تيتا، فوجئت بها في المدرسة تاني يوم فضت وقتها وعملت ندوة للأطفال الصغار".