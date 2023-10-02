توتر بين بن آفليك و جنيفر لوبيز بسبب زوجته السابقة جنيفر غارنر

وبحسب بعض المواقع الاخبارية، فإن السبب الاساسي وراء هذا التوتر قد يكون الممثلة جنيفر غارنر، زوجة آفليك السابقة.

وبحسب صور التقطتها عدسات "باباراتزي" موقع "بيج 6"، شوهد الزوجان وهما يُجريان حوارًا جديًّا أثناء قيادة سيارتهما في شوارع مدينة لوس أنجلوس، فيما ظهرت جينيفير وهي تنظر إلى زوجها بغضب، بينما واصل هو حديثه دون توقف

.



