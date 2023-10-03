ابنة روبن ويليامز غاضبة بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة انشاء صوت والدها

هذه الخطوة أثارت غضب زيلدا روبن ابنة روبن ويليامز، التي انتقدت الشركة بشكل غير مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعربت زيلدا عن استيائها من استخدام صوت والدها دون موافقته للتعبير عن مشاعرها الخاصة بخصوص معركة نقابة الفنانين الأميركيين ضد استخدام الذكاء الاصطناعي في الأداء الصوتي.

وقالت أن هذا القرار ليس مجرد قضية شخصية بل يتعلق بحق الممثلين الأحياء في العمل والتمثيل، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمنع فرصهم. كما انتقدت النسخ التي تم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي بأنها "مسخ فرانكشتاين" ووصفتها بأنها "كذبة مروعة".

جدير بالذكر انه من المقرر أن يظهر صوت روبن ويليامز في فيلم ديزني القصير الجديد بعنوان "Once Upon a Studio"، حيث سيؤدي صوت شخصية "جنّي" من فيلم "علاء الدين" الكرتوني.