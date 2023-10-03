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فن

كاتب إسباني شهير يدفن نفسه حيًا.. اليكم التفاصيل

2023-10-03 | 07:50
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كاتب إسباني شهير يدفن نفسه حيًا.. اليكم التفاصيل
كاتب إسباني شهير يدفن نفسه حيًا.. اليكم التفاصيل

قرر الكاتب الإسباني فيكتور أميلا، البالغ من العمر 63 عاما، خوض تجربة الموت وهو حي، اذ اقام جنازة خاصة له ودفن نفسه حيا لمدة ساعة كاملة.

وقد تم إقامة مراسم الدفن بحضور كاهن، وألقى مقربون منه كلمات الوداع، بينما كان أميلا مستلقيا في التابوت، ثم دفن في حفرة في مزرعته لساعة كاملة.
وفي مقابلة، قال أميلا إنه شعر بعد خروجه من القبر بأنه ولد من جديد، ورغم خوفه في البداية إلا أنه استمتع كثيرا بالتجربة، مضيفاً: "عندما أغلقوا التابوت وتركت في الظلام سمعت صوت انهمار التراب فوقي، وللوهلة الأولى أحسست بالذعر ثم شعرت بارتياح ومتعة كبيرة، وكنت أتمنى البقاء لفترة أطول".
واشار الى أن فكرة الموت راودته للمرة الأولى عندما كان في الـ15 من عمره، حيث كان يلعب مع أصدقائه لعبة لوح "الويجا".
وخلال لعبه سأل الأرواح عن العمر الذي سيموت فيه ليستقر المؤشر على الرقم 65، وكان ذلك بالنسبة له في ذلك العمر كما لو أنه الخلود، لكنه كلما تقدم به العمر ندم على ذلك السؤال، وقرر خوض تجربة الموت لتساعده على التوقف عن التفكير في موته، وتعزيز روابط الصداقة مع الأشخاص من حوله.
 
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