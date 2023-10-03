درّة تحسم حقيقة حملها على طريقتها الخاصة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الايام القليلة الماضية، خبر حمل الفنانة المصرية درّة، وذلك بعد نشرها صوراً ارتدت خلالها فستاناً واسعاً وظهرت ببطن منتفخ، ما أثار الجدل حول حملها.

