فاجعة جديدة بعد زفاف الحمدانية.. وفاة والد العروس بعد رحيل والدتها وشقيقها
فجعت عروس الحمدانية، حنين، بوفاة والدها متأثرا بإصابته خلال حفل زفافها بعد اندلاع حريق في القاعة التي اقيم فيها الزفاف، والذي أسفر عن وفاة وإصابة المئات بعدما اشتعلت القاعة بأكملها بسبب الألعاب النارية.
وبذلك، تكون العروس قد فقدت والدها ووالدتها وشقيقها، في حين نجت هي واثنين من إخواتها في الحريق الذي اودى بحياة 100 شخص وأصيب ما يزيد عن 150 آخرين بجروح.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من عزاء والد العروس، حيث ظهرت منهارة بشكل كامل وفقدت وعيها من شدة البكاء.