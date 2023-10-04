الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

فنان مصري شهير يحسم حقيقة إفلاسه

2023-10-04 | 03:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فنان مصري شهير يحسم حقيقة إفلاسه
فنان مصري شهير يحسم حقيقة إفلاسه

نفى الفنان المصري خالد زكي الشائعات التي انتشرت عنه بشأن إفلاسه وعدم قدرته على تأمين نفسه، مشيرا إلى أن هذه الأنباء هدفها "الترند والدولارات".

وفي التفاصيل، قال خالد خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أنه في حال إفلاسه سيقفل الباب على نفسه وسيأكل "فول وطعمية"، معلقا: "الرزق ربنا هو اللي بيقسمه، فأنا بترك كل حياتي وخطواتي لله سبحانه وتعالى".

وأضاف الفنان المصري: "الاعتذارات كثيرة في حياتي، ونتيجة لهذه الاعتذارات لأني ماشي بأسلوب اقتصادي مالي، أنا شايف إنه غلط من الناحية العملية، أنا أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ولم أؤمّن أولادي ماديًا حتى هذه اللحظة".

وأشار نجم مسلسل "طباخ الريس": "الهاجس الأكبر اللي الواحد بيدور في يذهنه كثيرًا أنا ليه معنديش أي مشروع تجاري خالص؟ أنا مصدر رزقي الوحيد هو التمثيل، مفيش 10 جنيه بتجيلي من الناحية التجارية، وبقلق لو الواحد حصله حاجة أولادي يحتاسوا، لأن عيشتهم كويس جدًا ومبسوطين، ولكن بدعو ربنا أن يوم ما ييجي اليوم بتاعي أبقى واقف على رجلي، ومحتاجش أي حد لا ماديًا ولا معنويًا".

مقالات ذات صلة
فنان مصري شهير يحسم حقيقة إفلاسه

فن و منوعات

فن

خالد زكي

مصر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اليسا توجه رسالة تهنئة لـ أصالة والأخيرة ترد
فاجعة جديدة بعد زفاف الحمدانية.. وفاة والد العروس بعد رحيل والدتها وشقيقها

اقرأ ايضا في فن

بعد تعرضها للانتقاد في مهرجان العراق الدولي.. شذى حسون ترد
07:43

بعد تعرضها للانتقاد في مهرجان العراق الدولي.. شذى حسون ترد


خرجت الفنانة العراقية شذى حسون عن صمتها وردت على أحد منتقديها عبر منصة اكس، بسبب تعرضها للهجوم في حفل افتتاح "مهرجان العراق الدولي" بدورته الأولى.

07:43

بعد تعرضها للانتقاد في مهرجان العراق الدولي.. شذى حسون ترد


خرجت الفنانة العراقية شذى حسون عن صمتها وردت على أحد منتقديها عبر منصة اكس، بسبب تعرضها للهجوم في حفل افتتاح "مهرجان العراق الدولي" بدورته الأولى.

زوجة إيلون ماسك السابقة تقاضيه.. اليكم التفاصيل
07:01

زوجة إيلون ماسك السابقة تقاضيه.. اليكم التفاصيل

رفعت المغنية الكندية غرايمس، دعوى قضائية ضد طليقها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بشأن مسألة تتعلق بأطفالهما الثلاثة؛ بعد رفضه السماح لها برؤيتهم.

07:01

زوجة إيلون ماسك السابقة تقاضيه.. اليكم التفاصيل

رفعت المغنية الكندية غرايمس، دعوى قضائية ضد طليقها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بشأن مسألة تتعلق بأطفالهما الثلاثة؛ بعد رفضه السماح لها برؤيتهم.

دانييلا رحمة و الكسندر علوم يتعرضان للانتقاد بسبب ما فعلاه في العراق بعد حريق الحمدانية
06:45

دانييلا رحمة و الكسندر علوم يتعرضان للانتقاد بسبب ما فعلاه في العراق بعد حريق الحمدانية

العراق الدولي، الذي اقيم في العراق بعد تأجيله، بمشاركة عدد من نجوم وفنانين مصر والوطن العربي، وذلك تزامنا مع مع العيد الوطني للعراق وبعد ايام من الكارثة التي هزت الحمدانية في محافظة نينوى العراقية والتي راح ضحيتها مئات الاشخاص اثر حريق نشب في حفل زفاف.

06:45

دانييلا رحمة و الكسندر علوم يتعرضان للانتقاد بسبب ما فعلاه في العراق بعد حريق الحمدانية

العراق الدولي، الذي اقيم في العراق بعد تأجيله، بمشاركة عدد من نجوم وفنانين مصر والوطن العربي، وذلك تزامنا مع مع العيد الوطني للعراق وبعد ايام من الكارثة التي هزت الحمدانية في محافظة نينوى العراقية والتي راح ضحيتها مئات الاشخاص اثر حريق نشب في حفل زفاف.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023