دانييلا رحمة و الكسندر علوم يتعرضان للانتقاد بسبب ما فعلاه في العراق بعد حريق الحمدانية

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت اجواء مهرجان العراق الدولي، الذي كرم مجموعة كبيرة من الفنانين والممثلين العرب عبر منحهم درعا تكريميا.

ومن بين الفيديوهات، نشرت منصة ET بالعربي، عبر انستغرام، مقطع فيديو وثق لقاء الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والممثل العراقي الكسندر علوم، اللذان ظهرا وهما يقبلان بعضهما ويرقصان خلال الحفل ويلتقطان الصور التذكارية.

هذا الفيديو، سبب هجوما من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على دانييلا و الكسندر اذ اعتبروا ان تصرفهما غير لائق، لا سيما الاحتفال والرقص، في حين لا تزال البلاد في حالة حداد بعد الحريق الذي راح ضحيته المئات.

وجاء في تعليق: " مابيكم واحد استحى من فاجعه حريق الحمدانيه ماعبر اسبوع ؟ ارواح راحت محروگه بعرس و عرسان منهارين و تحتفلون بكل بذاءه والله عجب".

وجاء في تعليق آخر: " ناس متستحي مسوين مهرجان ودك وركص. والعالم مفجوعه بعدهه"

في حين دافع البعض عنهما، اذ جاء في احد التعليقات: " الي مات الله يرحمه الحياة ماتتوقف على حد ابدا هاي الدنيه يوم بكي ويوم فرح".

في المقابل، تساءل عدد من المتابعين عن طبيعة العلاقة بين دانييلا و الكسندر اذ انهما بديا مقربان من بعضهما، كما تسائل آخرون عن موقف الفنانة العراقية، رحمة رياضن زوة الكسندر حول الموضوع.

اذ جاء في بعض التعليقات: " على سيرة رحمة رياض ليش مانها عايشة مع زوجها في أمريكا".

و"وينك رحمه رياض شوفي جوزكك".

و"والله لو تشوفك رحمة لتخليك تسافر فوق ما ترجع".