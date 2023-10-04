ستيفاني عطالله تثير الشكوك حول نهاية كريستال.. وثقت لحظات مع محمود نصر

وفي التفاصيل، نشرت ستيفاني على حسابها عبر"إنستغرام" صورًا أجابت خلالها بطريقة غير مفهومة.
ولم توضح ستيفاني عبر الصور إمكانية عودة شخصيتها "فاي" لحبيبها السابق "جواد"، الذي يؤدي شخصيته الفنان محمود نصر، حيث بدت في بعض الصور التي جمعت شخصيتها بشخصية "جواد" بغاية السعادة، كما ظهرا وهما يعانيان من مرارة الحب في بعضها الآخر.
وكتبت ستيفاني عطالله: "كتير عم تسألوني هيدا السؤال، نهاية سعيدة؟ أو حزينة للدكتور وفاي؟، وبما أنو ما بقدر جاوب عالسؤال، حطيت صورة هيك وصورة هيك".
بدوره، أعرب الفنان محمود نصر عن اشتياقه لستيفاني من خلال تعليقه على ذات المنشور، قائلًا: "لقد كانت لحظات مميزة، حقا افتقدك يا ستيف".
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A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
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