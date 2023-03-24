منتخب لبنان لسلّة الصُم الى بطولة العالم رافضاً مواجهة اسرائيل

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس رئيس لجنة "الاتحاد اللبناني للصُمّ" مارك نديم قسطنطين، ترافقه والدته ريفا حايك قسطنطين، مؤسسة جمعية أولياء الصُمّ في لبنان، في زيارة هدفت الى وضعه في أجواء الانضمام الى الاتحاد الدولي للعبة، كأول دولة عربية والثامنة آسيوياً.

وأبلغ قسطنطين الوزير كلاس عن مشاركة منتخب لبنان في بطولة العالم المقبلة للصُمّ في كرة السلة بعد تلقيه دعوة من الاتحاد الدولي، المقررة في جزيرة كريت في اليونان في الفترة من 13 الى 24 حزيران - يونيو المقبل.

وفي السياق، رفض قسطنطين تواجد لبنان في أي مجموعة تضمّه مع منتخب الكيان الصهيوني، وتواصل مع الاتحاد الدولي الذي وافق على ذلك بعد جهد، فتمت القرعة ووضعت منتخب لبنان في المجموعة الثالثة الى جانب كل من الأرجنتين وليتوانيا وإسبانيا.