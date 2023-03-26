فيديو - "سلة الموسم في اليوروليغ" .. سدد وسجل من 25 متراً

قبيل أعشار من الثانية على صافرة نهاية الشوط الأول من فوز ريال مدريد الاسباني على فيرتوس بولونا الايطالي (96-79) في الجولة 30 من الموسم العادي لبطولة يوروليغ لكرة السلة، سدد النجم الفرنسي غيرشون يابوسيل الكرة من نحو 25 متراً نحو سلة المنافس مباشرة.إنها بلا شك سلّة الموسم للاعب الحامل للميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، المولود في 17 كانون الاول - ديسمبر 1995، الذي سجل 24 نقطة و6 متابعات و3 تمريرات حاسمة، كان بينها ثلاثية من أصل 15 لفريقه في المباراة.وبعد 30 جولة، يحتل ريال مدريد وصافة الترتيب الاوروبي برصيد 42 نقطة مثله مثل اولمبياكوس اليوناني المتصدر بينما يحتل بولونا الايطالي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.