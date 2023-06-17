ايقاف نجم كرة السلة الاميركية 25 مباراة وهذا هو السبب

قررت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين (NBA) إيقاف نجم ممفيس غريزليز، جا مورانت، لمدة 25 مباراة في الموسم المقبل 2023-2024، بسبب ما وصفته بالسلوك الضار بالدوري.وكان غريزليز أوقف مورانت عن اللعب منذ 14 أيار - مايو الفائت، بانتظار قرار الرابطة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يلوح بسلاح ناري.كما أوقفت الرابطة مورانت لثماني مباريات، بعد حادث مماثل في آذار - مارس، عندما شوهد على إنستغرام، وهو مخمور ويحمل سلاحا ناريا في ناد في دنفر.وتم الانتهاء من التحقيق في الحادث قبل أسابيع، لكن مفوض الدوري الاميركي للمحترفين آدم سيلفر، انتظر حتى ختام الموسم لإعلان، الإيقاف لأنه لم يرغب في صرف الانتباه عن سلسلة بطولة الدوري.وكان مورانت التحق بعد الحادث الاول بمركز استشاري في فلوريدا، ليتعلم كيفية إدارة التوتر بشكل أفضل.