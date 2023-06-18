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كرة السلة

سيدات لبنان الى سلّة آسيا لمواجهة الصين وكوريا ونيوزيلندا

2023-06-18 | 03:53
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سيدات لبنان الى سلّة آسيا لمواجهة الصين وكوريا ونيوزيلندا
سيدات لبنان الى سلّة آسيا لمواجهة الصين وكوريا ونيوزيلندا

يخوض المنتخب اولى مبارياته يوم الاثنين 26 الجاري ضد الصين

عمّم الاتحاد اللبناني لكرة السلة أسماء بعثة منتخب لبنان للسيدات المشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها أستراليا من 26 حزيران - يونيو الجاري حتى 2 تموز - يوليو المقبل.
وضمت البعثة كل من كارلا الترك غلمية (مديرة المنتخب)، جورج جعجع (مدرباً)، جيلبير نصر وزياد الناطور (مساعدين للمدرب)، كريستيان مجبّر (لياقة بدنية)، جو عرموني (معالجاً فيزيائياً)، ايلي نصرالله (لوجستياً)، واللاعبات ريبيكا عقل وعايدة باخوس وشيرين الشريف وليلى فارس وميرامار مقداد وناتالي سيفاجيان وقمر منصور وزينه الياس ونارين غيوكجيان ورنا الحسيني ودانييلا فياض والمجنّسة ترينيتي بابتيست.
وتغادر البعثة بيروت متجهة الى استراليا بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، وتخوض اولى مبارياتها يوم الاثنين 26 الجاري ضد الصين في المجموعة الأولى التي تضم ايضاً كوريا الجنوبية ونيوزيلندا. 
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