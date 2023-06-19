منتخب لبنان يغادر الخميس الى بطولة العالم لسلة تحت 19 عاماً

عمّم الاتحاد اللبناني لكرة السلة أسماء بعثة منتخب لبنان لتحت 19 سنة التي ستشارك في بطولة العالم المقرر اقامتها في المجر بين 24 حزيران - يونيو الجاري و2 تموز - يوليو المقبل.وضمت البعثة مارون جبرايل (رئيساً)، شربل الباش (مدرباً)، جورج خالد والصربي فينكو باكيتش (مساعدين للمدرب)، رازميك بوجيكيان (معالجاً فيزيائياً)، جو نصير زعيتر (لياقة بدنية)، واللاعبون جيو ابو سليمان وجاد نصر وبراين منصور وكارل قزح وعبد صباغ وعلاء صباغ وجو ابو سمرا وكريم رطيل وانطوني النبا وكارل زماطة ومصطفى عساف وكريم سلام.واوقعت القرعة منتخب لبنان ضمن المجموعة الثانية التي تضم الولايات المتحدة ومدغشقر وسلوفينيا، على ان يخوض "منتخب الأرز" مبارياته في الدور الأول ضد سلوفينيا (الساعة 13.00 بتوقيت بيروت) في 24 حزيران - يونيو الجاري، وضد مدغشقر (الساعة الثامنة والنصف مساء) في 25 منه، وضد الولايات المتحدة (الساعة الرابعة بعد الظهر) في 26 من الشهر عينه.وتغادر البعثة بيروت الى المجر عند صباح الخميس المقبل بعد أن انجزت التحضيرات اللازمة لخوض المسابقة العالمية لهذه الفئة العمرية.