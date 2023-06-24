"سلّة العالم تحت 19 سنة": فوز سلوفينيا على لبنان (74-58)

فازت سلوفينيا على لبنان (74-58)، في المباراة الافتتاحية لبطولة العالم في كرة السلة تحت 19 سنة، التي تستضيفها المجر حتى 2 تموز - يوليو المقبل، وضمن المجموعة الثانية التي سحقت فيها الولايات المتحدة منافستها مدغشقر(136-69).وانتظر المنتخب الفائز الدقائق الأخيرة من المباراة لحسم المبارة، بعدما نجح "منتخب الأرز" في تقليص الفرق الى اربع نقاط في الربع الرابع ( 57-61)، وكاد يطيح بالمنتخب الأوروبي في افتتاح البطولة، وقد جاءت نتيجة الأرباع كالآتي (22-13)(44-32)(57-41)(74-58) .وفي وقت شهدت الأرباع الثلاثة الأولى تقدماً ملحوظاً للمنتخب السلوفيني، رابع بطولة اوروبا، نجح المنتخب اللبناني في فرض ايقاعه في الربع الاخير، الذي شهد خروج لاعبه كريم رطيل لارتكابه خمسة اخطاء، وسط سيطرة لبنانية واضحة، لكن لاعبي المنتخب السلوفيني نجحوا بخبرتهم في انهاء المباراة لمصلحتهم بفرق 16 نقطة.وكان براين منصور افضل مسجل في منتخب لبنان بعشرين نقطة يليه كل من كريم رطيل وكارل زاماتا (11 نقطة).ويخوض منتخب لبنان مباراته الثانية ضد مدغشقر عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بيروت من مساء الأحد 25 الجاري، ومباراته الثالثة ضد الولايات المتحدة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء في 27 من الشهر عينه.