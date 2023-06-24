الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة السلة

"سلّة العالم تحت 19 سنة": فوز سلوفينيا على لبنان (74-58)

2023-06-24 | 08:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;سلّة العالم تحت 19 سنة&quot;: فوز سلوفينيا على لبنان (74-58)
"سلّة العالم تحت 19 سنة": فوز سلوفينيا على لبنان (74-58)

المباراة الافتتاحية لبطولة العالم في كرة السلة تحت 19 سنة

فازت سلوفينيا على لبنان (74-58)، في المباراة الافتتاحية لبطولة العالم في كرة السلة تحت 19 سنة، التي تستضيفها المجر حتى 2 تموز - يوليو المقبل، وضمن المجموعة الثانية التي سحقت فيها الولايات المتحدة منافستها مدغشقر(136-69).
وانتظر المنتخب الفائز الدقائق الأخيرة من المباراة لحسم المبارة، بعدما نجح "منتخب الأرز" في تقليص الفرق الى اربع نقاط في الربع الرابع ( 57-61)، وكاد يطيح بالمنتخب الأوروبي في افتتاح البطولة، وقد جاءت نتيجة الأرباع كالآتي (22-13)(44-32)(57-41)(74-58) .
وفي وقت شهدت الأرباع الثلاثة الأولى تقدماً ملحوظاً للمنتخب السلوفيني، رابع بطولة اوروبا، نجح المنتخب اللبناني في فرض ايقاعه في الربع الاخير، الذي شهد خروج لاعبه كريم رطيل لارتكابه خمسة اخطاء، وسط سيطرة لبنانية واضحة، لكن لاعبي المنتخب السلوفيني نجحوا بخبرتهم في انهاء المباراة لمصلحتهم بفرق 16 نقطة.
وكان براين منصور افضل مسجل في منتخب لبنان بعشرين نقطة يليه كل من كريم رطيل وكارل زاماتا (11 نقطة).
ويخوض منتخب لبنان مباراته الثانية ضد مدغشقر عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بيروت من مساء الأحد 25 الجاري، ومباراته الثالثة ضد الولايات المتحدة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء في 27 من الشهر عينه.
 
مقالات ذات صلة
"سلّة العالم تحت 19 سنة": فوز سلوفينيا على لبنان (74-58)

رياضة

كرة السلة

بطولة العالم في كرة السلة تحت 19 سنة

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - عملاق كرة السلة الأميركي في فلامنغو

اقرأ ايضا في كرة السلة

فيديو - عملاق كرة السلة الأميركي في فلامنغو
2023-06-21

فيديو - عملاق كرة السلة الأميركي في فلامنغو

بات فلامنغو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري

2023-06-21

فيديو - عملاق كرة السلة الأميركي في فلامنغو

بات فلامنغو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري

منتخب لبنان يغادر الخميس الى بطولة العالم لسلة تحت 19 عاماً
2023-06-18

منتخب لبنان يغادر الخميس الى بطولة العالم لسلة تحت 19 عاماً

تشارك في بطولة العالم المقرر اقامتها في المجر

2023-06-18

منتخب لبنان يغادر الخميس الى بطولة العالم لسلة تحت 19 عاماً

تشارك في بطولة العالم المقرر اقامتها في المجر

سيدات لبنان الى سلّة آسيا لمواجهة الصين وكوريا ونيوزيلندا
2023-06-18

سيدات لبنان الى سلّة آسيا لمواجهة الصين وكوريا ونيوزيلندا

يخوض المنتخب اولى مبارياته يوم الاثنين 26 الجاري ضد الصين

2023-06-18

سيدات لبنان الى سلّة آسيا لمواجهة الصين وكوريا ونيوزيلندا

يخوض المنتخب اولى مبارياته يوم الاثنين 26 الجاري ضد الصين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023