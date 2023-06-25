سلّة العالم تحت 19 سنة: خسارة لبنان أمام مدغشقر

بطولة العالم في كرة السلة تحت 19 سنة

فازت مدغشقر على لبنان (83-66) ضمن المجموعة الثانية لبطولة العالم في كرة السلة تحت 19 سنة التي تستضيفها المجر حتى 2 تموز - يوليو المقبل، وهي الخسارة الثانية بعد الأولى امام سلوفينيا (58-74).

واستحق المنتخب الأفريقي الفوز، بعد أن سيطر على اجواء اللقاء منذ بدايته مع محاولات لبنانية للعودة في الربع الثاني حيث قلّص الفرق الى خمس نقاط والربع الرابع، الا انه لم يكن موفقاً في الربع الثالث حيث سجّل لاعبوه ست نقاط فقط في مقابل 22 نقطة.

وكان افضل مسجل في المنتخب اللبناني كريم رطيل (19 نقطة) بينما كان ماتياس ممادي افضل مسجل في المباراة والمنتخب الفائز (34 نقطة).

ويخوض لبنان مباراته الثالثة ضد الولايات المتحدة عند الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت بيروت.

