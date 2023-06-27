سلّة سيدات آسيا: خسارة ثانية لمنتخب لبنان

تعرّض منتخب لبنان للسيدات، المصنف 8 آسيوياً و44 عالمياً، لخسارته الثانية في كأس آسيا - المستوى الأول في كرة السلة - التي تقام في استراليا، وجاءت امام نظيره الكوري الجنوبي، المصنف 12 عالمياً، بنتيجة (54-76).

وكانت افضل مسجلة في المباراة وفي المنتخب اللبناني اللاعبة المجنّسة ترينيتي بابتيست (20 نقطة)، ومن جانب المنتخب الفائز، اللاعبة جي هيون بارك (18 نقطة).

ويخوض منتخب لبنان مباراته الثالثة ضد نيوزيلندا (المصنفة 5 آسيوياً و29 عالمياً) الأربعاء عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت بيروت، وهو لقاء هام لمنتخب الأرز.

يشار الى ان نظام البطولة ينص على هبوط المنتخب الذي يحتل المركز الثامن والأخير الى المستوى "ب".