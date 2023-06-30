سيدات لبنان للبقاء بين المستوى الأول بعد فوز تاريخي على تايبه

بقي لبنان بين دول النخبة في القارتين الآسيوية والأوقيانية في فئة السيدات، بعدما اطاح بمنتخب تايبه الصينية (75-73) في مباراة البقاء في هذا المستوى الأول، والتي اقيمت صباح الجمعة بتوقيت بيروت، ضمن كأس آسيا للسيدات في كرة السلة التي تستضيفها استراليا.وخاض المنتخبان مباراة "حياة او موت" لأن الفائز يضمن البقاء ضمن دول النخبة بينما يهبط الخاسر الى المستوى"ب".وجاء اللقاء قمة في الاثارة والندية بين المنتخبين، وخاضت سيدات لبنان مباراة بطولية وحولّن تأخرهن في الربع الاول (21-27) الى تعادل (48-48) مع انتهاء الربع الثاني، و نجحن في التقدّم (68-61) مع نهاية الربع الثالث.ولم تحسم النتيجة الا في الوقت القاتل من المباراة بسلة تاريخية لقائدة "منتخب الأرز" ريبيكا عقل، بعدما كانت النتيجة تشير الى التعادل (73-73)، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب اللبناني (75-73)، ويضمن البقاء ضمن دول المستوى الأول، الذي عاد اليه في الآونة الأخيرة بعد غياب 12 سنة .وكانت قائدة المنتخب اللبناني ريبيكا عقل نجمة المباراة من دون منازع وافضل مسجلة في اللقاء بـ27 نقطة تليها زميلاتها ترينيتي بابتيست (16 نقطة) وعايدة باخوس (12 نقطة) فدانييلا فياض ورنا الحسيني (6 نقاط) ونتالي سيفاجيان (4 نقاط) وليلى فارس وزينه الياس (نقطتان).