المدرب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين

عقد لمدة خمس سنوات مع سان أنطونيو سبيرز

وافق جريج بوبوفيتش على عقد لمدة خمس سنوات مع سان أنطونيو سبيرز، ما سيجعله المدرب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين.

وكشف الاعلامي أدريان فوجناروفسكي، أن بوبوفيتش سيكسب أكثر من 80 مليون دولار سنوياً في المجموع، وهو ما يتجاوز مبلغ 78.5 مليوناً لمدة ست سنوات، وقّع عليها المدرب مونتي ويليامز مؤخرا في ديترويت.

وبوبوفيتش، البالغ من العمر 74 عاماً، هو أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين، والمدرب الأكثر فوزا في تاريخ الدوري (1366)، كما أنه المرادف للنجاح والمثابرة والولاء، وقد غيّر الحمض النووي لفريقه وقاده للفوز باللقب خمس مرات (1999 و2003 و2005 و2007 و2014).



