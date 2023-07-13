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كرة السلة

فيديو - مايكل جوردان يتلقى الضربات من نجله وطليقة سكوتي بيبين !!

2023-07-12 | 23:43
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فيديو - مايكل جوردان يتلقى الضربات من نجله وطليقة سكوتي بيبين !!
فيديو - مايكل جوردان يتلقى الضربات من نجله وطليقة سكوتي بيبين !!

أصيب عملاق كرة السلة الأميركية السابق مايكل جوردان بصدمة جديدة

أصيب عملاق كرة السلة الأميركية السابق مايكل جوردان بصدمة جديدة، سببها لارسا، التي تواعد نجله ماركوس، وهي زوجة صديقه سكوتي بيبن السابقة، حين نددت بطريقة الاسطورة في التعليق على علاقتها بإبنه.
وكان جوردان أثار الجدل عندما أوضح قبل بضعة أيام رأيه في العلاقة الرومانسية بين ابنه وطليقة شريكه السابق في شيكاغو بولز سكوتي بيبن، حيث قال ردا على أسئلة من بعض الصحفيين في الشارع حول ما إذا موافقاً بكلمة واحدة "لا".
وقالت لارسا تعليقاً على جواب بطل الدوري الاميركي للمحترفين ست مرات "اعتقد أنه لم يكن ممتعاً، فلا يوجد شيء مضحك حول هذا الموضوع، الكلام كان محرجاً بعض الشيء ما تركني مصدومة"
واكتسبت العلاقة بين ماركوس جوردان ولارسا بيبن المزيد من اهتمام وسائل الإعلام هذه الأيام بعد ظهور مقطع فيديو لكليهما في موقف حنون في ملهى ليلي.
 
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رياضة

كرة السلة

مايكل جوردان

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