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كرة السلة

فيديو - الفنانة الشهيرة بريتني سبيرز تهاجم ويمبانياما فما هو السبب؟

2023-07-14 | 00:10
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فيديو - الفنانة الشهيرة بريتني سبيرز تهاجم ويمبانياما فما هو السبب؟
فيديو - الفنانة الشهيرة بريتني سبيرز تهاجم ويمبانياما فما هو السبب؟

تنتظر اعتذاراً علنياً من نجم كرة السلة

يبدو أن الفنانة الشهيرة بريتني سبيرز لا تزال تنتظر اعتذاراً علنياً من نجم كرة السلة اللاعب الفرنسي فيكتور ويمبانياما، وهو ما لم يحصل حتى الآن، وذلك على خلفية قيام أحد أفراد أمن نجم كرة السلة بدفع المغني.
ونشرت سبيرز فيديو على انستغرام قالت فيه "سمعت محطة إذاعية تتحدث عن هراء وقرف، لذلك سأذهب إليها، قائلة إنها هي من يستحق الضرب، وأن الأمن يقوم بعمله ويحمي موكله".
وأضافت "ولكن في طريقي إلى الفندق الذي كان يقيم فيه اللاعب، صدمني ثلاثة فتيان يبلغون من العمر 12 عاما حاولوا التقاط صورة لي ولم يلمسهم أمني أو حتى يقترب منهم، هذه هي النقطة، أنا لا أقدر الناس الذين يقولون إنها (المرأة) تستحق الضرب لأنه لا توجد امرأة تستحق أن تضرب".
وتابعت "لقد ضربوني على وجهي وسقطت على الأرض، وأمسك بي أعز أصدقائي، ثم تلقيت اعتذارا بعد 30 دقيقة، لكنني لم أتلق بعد اعتذارا علنيا".
ويمبانياما، الذي اعترف بأنه فوجئ بالموقف عندما سئل عنه، لم يعتذر لبريتني سبيرز علناً، وسيكون من الضروري معرفة ما إذا كان يفعل ذلك بعد الإشعار الثاني لسبيرز لتسوية الأمر. 
 

 
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رياضة

كرة السلة

بريتني سبيرز

فيكتور ويمبانياما

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