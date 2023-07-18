شائعات جديدة تطارد شاكيرا بطلها جيمي بتلر

انتشرت الشائعات حول علاقة بين نجم ميامي هيت وشاكيرا

اشتعلت الشائعات حول وجود علاقة بين نجم ميامي هيت جيمي بتلر والمغنية شاكيرا بعد أن شوهد الاثنان معا في مطعم شهير في لندن هذا الأسبوع.

وعلى وجه التحديد، شوهدت المغنية الشهيرة ولاعب ميامي هيت، في مطعم وبار نوفيكوف، حيث وصلت شاكيرا وجيمي بشكل منفصل.

وقيل إن شاكيرا (46 عاما) كانت ترتدي سروالا أزرق داكن مع صندل أسود، بينما كان بتلر (33 عاما) يرتدي قميصا رماديا فحميا وسروالا رياضيا أسود.

ورافق فريق أمن بتلر الفنانة شاكيرا إلى سيارتها قبل وقت قصير من مغادرة نجم الدوري الاميركي للمحترفين، وتردد أنها كانت على علاقة غرامية مع سائق الفورمولا وان لويس هاميلتون الشهر الماضي.

وتأتي هذه الأخبار أيضا بعد عام من انفصال شاكيرا الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة مع نجم كرة القدم جيرارد بيكيه، الذي تشترك معه في طفلين، وقد انفصل الزوجان السابقان في حزيران - يونيو الماضي بعد 11 عاما معا.

