مايكل جوردان تخلص أخيراً من شارلوت هورنتس

أخيراً، تخلص مايكل جوردان من "شارلوت هورنتس"، أو على الأقل، الجزء الكبير الذي يريده، على الرغم من أن أسطورة كرة السلة سيحتفظ بحصة أقلية.فقد وافق مالكو الدوري الاميركي للمحترفين رسميا على بيع امتياز نادي نورث كارولاينا إلى ريك شنال وجابي بلوتكين مقابل ثلاث مليارات دولار، بحيث لم يعد جوردان المساهم الأكبر.ويمتلك شنال أيضاً، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Melvin Capital الاستثمارية، حصة صغيرة في أتلانتا هوكس، بينما كان بلوتكين الذي يؤدي الدور نفسه في شركة Schnall في D1 Capital الاستثمارية كذلك، مالك أقلية في هورنتس.وهكذا وضع جوردان حدّاً لرحلته كرئيس للامتياز، الذي اشتراه في العام 2010 مقابل 275 مليون دولار، دون أن يحقق أي نجاحات ملحوظة.