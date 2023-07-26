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كرة السلة

اصابة بروني نجل ليبرون جيمس بسكتة قلبية

2023-07-26 | 02:13
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اصابة بروني نجل ليبرون جيمس بسكتة قلبية
اصابة بروني نجل ليبرون جيمس بسكتة قلبية

يعيش عالم كرة السلة حالة صدمة

يعيش عالم كرة السلة حالة صدمة بعد أن أصيب بروني نجل ليبرون جيمس بسكتة قلبية أثناء تدريباته مع جامعته (USC - جنوب كاليفورنيا)، وهذا الذي يبلغ 18 عاماً من العمر، لكنه تخطى مرحلة الخطر، ويقبع في وحدة العناية المركزة.
وكان الشاب، الذي التزم مؤخراً ببرنامج الجامعات، وهو من بين أفضل اللاعبين في فصله الدراسي، يكمل تمريناً مع الفريق عندما تعرض للحادث، وقد تم نقله من مركز جالينوس، حيث تتدرب الجامعة، إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.
وبروني، هو أحد أفضل الآفاق المستقبلية للدوري الاميركي للمحترفين، فبالإضافة إلى خلفيته العائلية الواضحة، أظهر تحسنا كبيراً في آخر All-American للاعبي المدارس الثانوية، وسجل 15 نقطة مع خمس رميات ثلاثية وارتفعت قيمته بقوة.
أحد أحلام والده ليبرون هو اللعب مع بروني في الدوري، إذ قال سابقاً "سنتي الأخيرة ستكون اللعب مع ابني، ولا يهمني المال، إنه شيء عظيم".
 
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كرة السلة

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