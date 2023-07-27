أكبر عقد في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة

توصل جايلين براون إلى اتفاق مع بوسطن سلتيكس لتجديد عقده لمدة خمس سنوات في مقابل 304 ملايين دولار في المجموع، وهو أكبر عقد تم توقيعه على الإطلاق في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة.

وأعلنت شبكتا ESPN و The Athletic in portal يوم الثلاثاء عن هذه الاتفاقية التي سيستمر بموجبها براون في الارتباط بسيلتيكس حتى موسم 2028-29، وسيستمر في كونه النجم الفاخر في الامتياز الأخضر.

وسيكسب براون 31.8 مليون هذا العام، وهو آخر نسخة في العقد القديم ، قبل أن يبدأ التمديد الجديد والمربح للغاية لعلاقته مع بوسطن.

وانضم براون الى بوسطن في العام 2016، وقد أمضى سبعة مواسم في الدوري الاميركي للمحترفين، كلها في بوسطن، ولعب سيلتيكس في التصفيات في جميع المواسم السبعة.

وفي الموسم العادي الماضي، كان لديه أفضل الأرقام في مسيرته بمتوسط 26.6 نقطة (49.1٪ من التسديد من الملعب) و 6.9 ريباوند و3.5 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وقاد براون بوسطن إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في العام 2022، حيث خسر أمام غولدن ستايت ووريورز بقيادة ستيفن كاري (2-4).

وفي الموسم الماضي، تم إقصاؤهم في نهائي المؤتمر الشرقي من قبل ميامي هيت (3-4) بعد خسارتهم المباراة 7 على أرضهم.