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كرة السلة

ليبرون يطمئن محبيه بعد إصابة نجله بنوبة قلبية

2023-07-28 | 07:18
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ليبرون يطمئن محبيه بعد إصابة نجله بنوبة قلبية
ليبرون يطمئن محبيه بعد إصابة نجله بنوبة قلبية

في ظهور هو الأول له منذ انهيار ابنه بروني

في ظهور هو الأول له منذ انهيار ابنه بروني، البالغ 18 عاماً، نتيجة سكتة قلبية ألمّت به في الملعب أثناء التمارين مع جامعة ساوث كاليفورنيا، تحدث ليبرون جيمس نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ولوس أنجلوس لايكرز، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال جيمس "أريد أن أشكر عددا لا يحصى من الأشخاص الذين أرسلوا الحب والصلاة لعائلتي، نشعر بكم وممتنون للغاية لكن، كلنا في وضع جيد، لدينا عائلتنا معا، آمنة وبصحة جيدة ونشعر بحبكم .. سيكون لدينا المزيد لنقوله عندما نكون مستعدين لكني أردت أن أخبر الجميع ما عناه دعمكم لنا جميعاً".
ويعتبر بروني موهبة صاعدة في كرة السلة، ويتوقع أن يسير على خطى والده نجم لوس أنجلوس لايكرز الحالي وكليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقاً، وقد بلغ متوسطه 14 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة خلال عامه الثانوي الأخير في سييرا كانيون قبل أن ينتقل الى جامعة ساوث كاليفورنيا.
 
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رياضة

كرة السلة

ليبرون جيمس

لوس أنجلوس لايكرز

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