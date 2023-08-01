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كرة السلة

سيدات لبنان في ربع نهائي سلّة الألعاب الفرانكوفونية

2023-07-31 | 23:58
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سيدات لبنان في ربع نهائي سلّة الألعاب الفرانكوفونية
سيدات لبنان في ربع نهائي سلّة الألعاب الفرانكوفونية

يواجه منتخب لبنان للسيدات نظيره منتخب الكونغو برازافيل

يواجه منتخب لبنان للسيدات (تحت 25 سنة) نظيره منتخب الكونغو برازافيل في الدور ربع النهائي من مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الفرانكوفونية التي تستضيفها كينشاسا، وتقام المباراة عند الساعة الثانية والربع  من بعد ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت.

وكان منتخب لبنان تصدّر  الترتيب العام للمجموعة الأولى (مسابقة السيدات تضم ثلاث مجموعات) بجدارة بتحقيقه ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات جاءت على رومانيا القوية (68-57) وعلى جمهورية الكونغو الديموقراطية (61-53) وعلى تشاد (126-23).

وتخوض جميع الدول المشاركة في مسابقة السيدات بصفوف مكتملة وبلاعبات الصف الاول بعكس لبنان الذي يخوض المسابقة بلاعبات تحت 25 سنة، مع العلم ان منتخب لبنان الأول للسيدات موجود ضمن  دول النخبة الآسيوية - الأوقيانية (المستوى الاول). 

سيدات لبنان في ربع نهائي سلّة الألعاب الفرانكوفونية

رياضة

كرة السلة

منتخب لبنان للسيدات

منتخب الكونغو برازافيل

دورة الألعاب الفرانكوفونية

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