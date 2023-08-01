سيدات لبنان الى نصف نهائي سلة الالعاب الفرنكوفونية من دون خسارة

وسحقت اللبنانيات منتخب الكونغو برازافيل بنتيجة ( 77-46 ) في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت بعد ظهر الثلاثاء.

وسيطرت "لاعبات الأرز" على معظم فترات اللقاء ونجحن في انهاء الربع الاول(21-10) والربع الثاني (32-24) والربع الثالث(57-37) لمصلحتهن والمباراة بفوز كبير(٧٧-٤٦)بعد أداء كبير ورفيع.

وسبق لمنتخب لبنان ان تصدّر الترتيب العام للمجموعة الأولى(مسابقة السيدات تضم ثلاث مجموعات) بجدارة بتحقيقه ثلاثة انتصارات في الدور الاول من ثلاث مباريات على رومانيا القوية(68-57) وعلى جمهورية الكونغو الديموقراطية(61-53) وعلى تشاد(126-23).

وتلعب المنتخبات المشاركة في مسابقة السيدات ضمن الدورة الفرنكوفونية الحالية بصفوف مكتملة وبلاعبات الصف الاول بعكس لبنان الذي يخوض المسابقة بلاعبات تحت ٢٥ سنة ويتمتعن بمستوى عال، مع العلم ان منتخب لبنان الأول للسيدات موجود ضمن دول النخبة الآسيوية - الأوقيانية (المستوى الاول).

تصوير طلال سلمان