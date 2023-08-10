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كرة السلة

فيديو - بطل العالم 5 مرات وحش متعدد الرؤوس !

2023-08-10 | 01:36
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فيديو - بطل العالم 5 مرات وحش متعدد الرؤوس !
فيديو - بطل العالم 5 مرات وحش متعدد الرؤوس !

يذهب حامل اللقب خمس مرات إلى كأس العالم المقبلة بشكل مختلف

يذهب المنتخب الأميركي، حامل اللقب خمس مرات إلى كأس العالم المقبلة في كرة السلة، بشكل مختلف عن ذلك الذي رأيناه في المسابقات الماضية، وهو فريق النجم الواحد، حيث يلعب هذه المرة كوحش متعدد الرؤوس.
فبعد بداية بطيئة، فجر فريق الولايات المتحدة المباراة في الشوط الثاني، متفوقا على بورتوريكو (67-31) خلال الدقائق العشرين الأخيرة، بما في ذلك (20-0) خلال الربعين الثالث والرابع.
سجل سبعة لاعبين أرقاما مزدوجة، مع 15 نقطة لكل من أنتوني إدواردز وكام جونسون، و12 تمريرة حاسمة لتيريز هاليبرتون وسبع نقاط، فيما أنهى جالين برونسون اللقاء مع 11 نقطة و 12 كرة مرتدة دبل دبل.
ويلعب منتخب الولايات المتحدة ودياً في إسبانيا مع سلوفينيا وإسبانيا قبل السفر إلى أبوظبي لخوض مواجهتين ضد اليونان وألمانيا.
 
 
فيديو - بطل العالم 5 مرات وحش متعدد الرؤوس !

رياضة

كرة السلة

أنتوني إدواردز

كام جونسون

تيريز هاليبرتون

جالين برونسون

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