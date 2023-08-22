أكاديمية النادي الرياضي تختتم معسكرها الصيفي وحلم أمير سعود وملعبه يقتربان

اختتمت أكاديمية النادي الرياضي بيروت RBA معسكرها الصيفي الأسبوع الماضي، بعد شهرين من برنامج شمل ثلاثة معسكرات.







وكان معسكر RBA summer camp هو الأول من نوعه في لبنان كمعسكر صيفي (around lebanon) حيث شهد الى جانب العمل الفني الشق الترفيهي ورحلات إلى مختلف المناطق اللبنانية و المرافق الوطنية.



كما شمل المعسكر القيام بدورتي elite camp وNext Level والمختصان بتطوير اللاعبين في كرة السلة على كافة الأصعدة المتعلقة باللعبة.



على صعيد آخر، تقترب RBA يومًا بعد يوم من الوصول إلى حلم أمير سعود بالوصول إلى ١٠٠٠ لاعب كرة سلة، حيث ستشهد الأسابيع المقبلة الوصول الى هذا الرقم الذي كان قد حدده سعود كخطوة أولى ضمن سلّم طموحاته الكبير. فيما تتحضر RBA الى الإعلان عن افتتاح فرعها الجديد، والذي سيكون عبارة عن منشأة رياضية فريدة من نوعها، تشمل ملاعب كرة سلة للمباريات والتمارين وصالة رياضية خاصة.