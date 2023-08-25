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كرة السلة

كأس العالم لكرة السلة: خسارة لبنان أمام لاتفيا

2023-08-25 | 06:10
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كأس العالم لكرة السلة: خسارة لبنان أمام لاتفيا
كأس العالم لكرة السلة: خسارة لبنان أمام لاتفيا

لقي منتخب لبنان خسارة قاسية في افتتاح كأس العالم لكرة السلة

لقي منتخب لبنان خسارة قاسية في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة الجارية في الفيليبين واليابان وإندونيسيا، حين سقط (70-109) أمام منتخب لاتفيا، في المباراة التي جمعتهما في "إندونيسيا أرينا" في جاكارتا، ضمن المجموعة الثامنة.
وكان منتخب لبنان بعيداً عن مستواه دفاعياً وهجومياً، وخسر الشوط الاول (17-27) والثاني (13-28) والثالث (18-27) والرابع (22-27).
وكان لاعب لاتفيا دايريس بيرتانز أفضل مسجلي المباراة (20 نقطة) فيما تميز سيرجيو الدرويش من الجانب اللبناني (19) ولم يكن المُجنس أومري سبيلمان وفق المرتجى دفاعياً على الرغم من تسجيله (18) نقطة.
 
 
كأس العالم لكرة السلة: خسارة لبنان أمام لاتفيا

رياضة

كرة السلة

كأس العالم لكرة السلة

سيرجيو الدرويش

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أكاديمية النادي الرياضي تختتم معسكرها الصيفي وحلم أمير سعود وملعبه يقتربان

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