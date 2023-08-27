سقوط كبير لمنتخب لبنان أمام كندا في مونديال كرة السلّة

سقط منتخب لبنان أمام منتخب كندا (73-128) في مباراة من جانب واحد

فشل منتخب لبنان في تسجيل فوزه الرابع في تاريخ مشاركاته الأربعة في كأس العالم لكرة السلة، حيث خسر للمرة الرابعة عشر (3-14)، وجاء ذلك مباراته الثانية في المجموعة الثامنة من مونديال 2023 الجاري في اندونيسيا والفيليبين واليابان، وتحديداً أمام نظيره الكندي بفرق كبير بلغ 55 نقطة.



فبعد أن خسر مباراته الافتتاحية امام لاتفيا (70-109)، سقط منتخب لبنان أمام منتخب كندا (73-128)، في مباراة من جانب واحد، تخللها تسرّع واضح وأخطاء دفاعية وهجومية بالجملة، وتفوق جليّ للفريق الذي تفوق من جميع النواحي. فبعد أن خسر مباراته الافتتاحية امام لاتفيا (70-109)، سقط منتخب لبنان أمام منتخب كندا (73-128)، في مباراة من جانب واحد، تخللها تسرّع واضح وأخطاء دفاعية وهجومية بالجملة، وتفوق جليّ للفريق الذي تفوق من جميع النواحي.



وجاءت نتيجة الاشواط (29-13 و37-17 و34-18 28-25)، وكان باريت الأميز في المباراة بتسجيله 17 نقطة، وخلفه زميله تراي بل هاينس (15 نقطة)، فيما كان أومري سبيلمان الأفضل في منتخب لبنان بتسجيله 16 نقطة، وخلفه كريم زينون (15 نقطة). وجاءت نتيجة الاشواط (29-13 و37-17 و34-18 28-25)، وكان باريت الأميز في المباراة بتسجيله 17 نقطة، وخلفه زميله تراي بل هاينس (15 نقطة)، فيما كان أومري سبيلمان الأفضل في منتخب لبنان بتسجيله 16 نقطة، وخلفه كريم زينون (15 نقطة).