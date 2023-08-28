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كرة السلة

بطولته الرسمية الثانية تحت قيادة البرنس ‏RBA بطل لبنان للشابات تحت ١٨ عامًا

2023-08-28 | 11:26
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بطولته الرسمية الثانية تحت قيادة البرنس ‏RBA بطل لبنان للشابات تحت ١٨ عامًا
بطولته الرسمية الثانية تحت قيادة البرنس ‏RBA بطل لبنان للشابات تحت ١٨ عامًا

أحرزت أكاديمية النادي الرياضي بيروت (RBA) لقب بطولة لبنان للشابات تحت ١٨ عامًا بعدما جددن الفوز على بيروت ٧٦-٦٤ في المباراة النهائية التي جمعتهما في قاعة نادي عمشيت.




وهي البطولة الثانية لل RBA منذ تولي البرنس أمير سعود رئاسة الأكاديمية، بعد إحرازه لقب تحت ١٢ إناث مطلع العام الجاري، وكلاهما تحت قيادة المدرب الياس معوض. 

ووصل الرياضي إلى المباراة النهائية محققًا ٤ انتصارات في ٤ مباريات، حيث أنهى دور المجموعات متصدرًا لمجموعته بعدما تفوق على champs 53-38 وعلى بيروت 58-55 وعلى المطيبب 57-32، كما تخطى هوبس في المباراة نصف النهائية 58-54. 

وعقب نهاية المباراة، سلّم أمين عام الإتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل رزق كأس البطولة لكابتن الرياضي نور اللبان، والتي نالت بدورها جائزة أفضل لاعبة في البطولة. 

وبرز في صفوف RBA العديد من اللاعبات إذ تعتبر هذه الفئة خزان اللاعبات للفريق الأول للنادي الرياضي، لما تمتلكنه من إمكانات عالية ساهمت في فرض السيطرة على بطولة تحت ١٨، وقبلها التألق في بطولة غلوباسكت في إسبانيا وإحراز اللقب. 

من جهته حيّى أمير سعود اللاعبات، متوجهًا بالشكر لهنّ على المجهود الكبير خلال البطولة، وعلى الروح الرياضية العالية، حيث كان الفريق خير ممثل للأكاديمية وقيمها سيما التعاون والتضحية والعمل الجاد والجماعي في خدمة الفريق، إضافة إلى عقلية الإنتصار التي تشكل القيمة الأساس للنادي الرياضي وأكاديميته، كما أثنى على الدور الذي يلعبه كوتش الياس معوض في تطوير اللاعبات والذي أُنصف بإحرازه بطولتين مع RBA الأولى في فئة تحت ١٢ والثانية في فئة تحت ١٨، وأضاف البرنس أن هذه البطولات تعتبر بداية الحصاد لعمل شاق لكنه ما يزال في أوله، وهو يطمح للمزيد خلال الأشهر المقبلة.
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بطولته الرسمية الثانية تحت قيادة البرنس ‏RBA بطل لبنان للشابات تحت ١٨ عامًا

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