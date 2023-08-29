مونديال كرة السلّة: خسارة غير مستحقة للبنان أمام فرنسا

أهدر منتخب لبنان فرصة تحقيق فوزه الرابع في تاريخ كأس العالم لكرة السلة

أهدر منتخب لبنان فرصة تحقيق فوزه الرابع في تاريخ مشاركاته الأربعة في كأس العالم لكرة السلة، حيث خاض مباراته الثامنة عشر، وسقط للمرة الثالثة في مونديال 2023 الجاري في اندونيسيا والفيليبين واليابان، ضمن المجموعة الثامنة.



وجاءت الخسارة أمام المنتخب الفرنسي، أحد عمالقة أوروبا، وبنتيجة (79-85)، وهي المرة الثانية التي يخسر فيها "رجال الارز" أمام منافسهم في تاريخ كأس العالم، بعد الانتصار (74-73) في مونديال 2006 والخسارة (59-86) في مونديال 2010. وجاءت الخسارة أمام المنتخب الفرنسي، أحد عمالقة أوروبا، وبنتيجة (79-85)، وهي المرة الثانية التي يخسر فيها "رجال الارز" أمام منافسهم في تاريخ كأس العالم، بعد الانتصار (74-73) في مونديال 2006 والخسارة (59-86) في مونديال 2010.



وتعتبر الخسارة اللبنانية الثالثة بعد هزيمتين، الاولى افتتاحية امام لاتفيا (70-109)، والثانية أمام منتخب كندا (73-128). وتعتبر الخسارة اللبنانية الثالثة بعد هزيمتين، الاولى افتتاحية امام لاتفيا (70-109)، والثانية أمام منتخب كندا (73-128).



وعلى الرغم من الخسارة، قدّم منتخب لبنان أفضل مبارياته وتألق لاعبوه وأعطوا الصورة الحقيقية عن مستواهم وعن قدراتهم وإمكانياتهم الفردية والجماعية، وهو ما كان مطلوباً في المباراتين السابقتين ايضاً، وفيها أمتعوا الجمهور اللبناني وأشعروه بالفخر. وعلى الرغم من الخسارة، قدّم منتخب لبنان أفضل مبارياته وتألق لاعبوه وأعطوا الصورة الحقيقية عن مستواهم وعن قدراتهم وإمكانياتهم الفردية والجماعية، وهو ما كان مطلوباً في المباراتين السابقتين ايضاً، وفيها أمتعوا الجمهور اللبناني وأشعروه بالفخر.