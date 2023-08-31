مونديال كرة السلة: فوز أول لمنتخب لبنان

حقق منتخب لبنان انتصاره الاول في بطولة العالم لكرة السلة

حقق منتخب لبنان انتصاره الاول في بطولة العالم لكرة السلة الجارية في اندونيسيا واليابان والفيليبين، بعدما تغلّب في المباراة الترتيبية الاولى له على منتخب ساحل العاج بنتيجة (94-84).

هذا الفوز هو الرابع لمنتخب لبنان في تاريخ مشاركاته الأربعة في مسابقات كأس العالم لكرة السلة، حيث خاض مباراته التاسعة عشر، كما أنها الفوز الاول، بعد ثلاث خسارات في دور المجموعات للبطولة الحالية أمام كل من لاتفيا (70-109) وكندا (73-128) وفرنسا (79-85).

وتقدم منتخب لبنان في الربع الاول (32-20)، وفي الثاني (23-21)، وحقق "الفيلة" تفوقاً في الثالث حيث تقدم (19-5) قبل أن ينهيه (25-18)، ثم تقدم(21-18). لبنان في الربع الرابع

وكان أمير سعود أفضل مُسجّل في منتخب لبنان برصيد 29 نقطة، وخلفه أومري سبيلمان (25)، فيما كان جان فيليب دالي الأفضل في منتخب ساحل العاج (21).

ويلعب منتخب لبنان مباراته الأخيرة أمام منتخب ايران عند الرابعة والنصف من عصر يوم السبت المقبل في قمة آسيوية خالصة.