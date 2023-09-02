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كرة السلة

مونديال كرة السلة: لبنان يثأر من ايران ويحقق فوزه الخامس تاريخياً

2023-09-02 | 11:28
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مونديال كرة السلة: لبنان يثأر من ايران ويحقق فوزه الخامس تاريخياً
مونديال كرة السلة: لبنان يثأر من ايران ويحقق فوزه الخامس تاريخياً

حقق منتخب لبنان انتصاره الثاني في كأس العالم لكرة السلة

حقق منتخب لبنان انتصاره الثاني في كأس العالم لكرة السلة الجارية في اندونيسيا واليابان والفيليبين، بعدما تغلّب في المباراة الترتيبية الثانية له على منتخب ايران بنتيجة (81-73).
هذا الفوز هو الخامس لمنتخب لبنان في تاريخ مشاركاته الأربعة في مسابقات كأس العالم، من أصل مبارياته العشرين، حيث تغلّب على فنزويلا (82-72) وعلى فرنسا (74-73) في مونديال 2006 وعلى كندا (81-71) في مونديال 2010 وعلى ساحل العاج (94-84) في مونديال 2023.
 

كما أنه الفوز الثاني، بعد ثلاث خسارات في دور المجموعات للبطولة الحالية أمام كل من لاتفيا (70-109) وكندا (73-128) وفرنسا (79-85)، وبه ثأر منتخب لبنان لخسارته على أرضه في ربع نهائي كأس آسيا 2017 (70-80)، محققاً انتصاره الثاني على ايران في ست مواجهات.
 

ومع تغلب اليابان على كاب فيردي (80-71)، ضمن "الساموراي" الحصول على البطاقة الآسيوية المؤهلة الى الألعاب الاولمبية، فيما احتفظ منتخب لبنان بفوزه على ايران بفرصة المشاركة في الملحق المؤهل الى "باريس 2024" في مهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.
 

وتقدم منتخب لبنان في الربع الاول (20-13)، والثاني (28-23)، وواصل تفوقه في الثالث على الرغم من بعض التراجع في الآداء، حيث تقدم (14-13)، ثم أنهى الربع الرابع (19-24) والمباراة التي لم يتأخر في أي من لحظاتها بنتيجة (81-73).
 

وكان وائل عرقجي أفضل مُسجّل في منتخب لبنان بـ21 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، وخلفه علي حيدر بـ20 نقطة و4 متابعات، وسيرجيو الدرويش (11) وكريم عز الدين (10) وأومري سبيلمان (9 نقاط و11 متابعة)، وكريم زينون (6) وعلي مزهر (4).
 

وبرصيد 19 نقطة، كان محمد أميني الأفضل في منتخب ايران الذي اعلن نجمه الكبير العملاق حامد حدادي اعتزاله على الهواء مباشرة بعد نهاية المباراة.
 



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وائل عرقجي

أومري سبيلمان

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منتخب لبنان يُنهي مشاركاته في كأس العالم لكرة السلة بالفوز على منتخب ايران ٨١-٧٣
مونديال كرة السلة: فوز أول لمنتخب لبنان

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