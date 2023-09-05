كأس العالم لكرة السلة تُجبر النجم الصربي ّ على ازالة كليته !

بعد إصابته خلال مباراة صربيا وجنوب السودان

اضطر بوريسا سيمانيتش، لاعب منتخب صربيا، للخضوع الى عملية جراحية في مانيلا، لإزالة كلية، بعد مضاعفات الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي في مباراة ضمن كأس العالم لكرة السلة.

وقد أصدر الاتحاد الصربي لكرة السلة بيانا أعلن فيه أن العملية تمّت يوم الأحد، وقال دراغان رادوفانوفيتش، طبيب المنتخب الوطني أنّه بسبب التغيّرات في حيويّة أنسجة الكلى، كان لا بد من إزالة الكلية بأكملها أثناء العملية.

وأفاد البيان أن سيمانيتش خضع للعملية الجراحية في مستشفى مانيلا في 30 آب - أغسطس بعد إصابته خلال مباراة صربيا وجنوب السودان.



