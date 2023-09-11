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كرة السلة

المنتخب الأميركي يواصل سجلّه المُستجد السيء في سلّة العالم

2023-09-10 | 23:48
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المنتخب الأميركي يواصل سجلّه المُستجد السيء في سلّة العالم
المنتخب الأميركي يواصل سجلّه المُستجد السيء في سلّة العالم

ترك منتخب كندا منافسه الاميركي حتى من دون ميدالية برونزية

ترك منتخب كندا منافسه منتخب الولايات المتحدة الاميركية حتى من دون ميدالية برونزية، في كأس العالم لكرة السلة، ومع سجل سلبي لم يحصل في تاريخه منذ ما يقرب من 60 عاماً. 
وبهذا المركز الرابع، يكون المنتخب الأميركي قد أنهى كأس عالم ثانية توالياً من دون ميدالية، حيث حل سابعاً في الصين 2019 في كارثة غير مسبوقة، وهو أمر لم يحدث منذ ستينيات القرن العشرين.
وصعد منتخب الولايات المتحدة الى منصة التتويج 12 مرة من أصل 19 مشاركة، اذ احرز اللقب خمس مرات (1954 و1986 و1994 و2010 و2014) وحل وصيفاً ثلاث مرات (1950 و1959 و1982) وثالثاً أربع مرات (1974 و1990 و1998 و2006).
 
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رياضة

كرة السلة

منتخب كندا

منتخب الولايات المتحدة الاميركية

كأس العالم لكرة السلة

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