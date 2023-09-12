هل يقود ليبرون جيمس المنتخب الأميركي في الألعاب الأولمبية؟

يبدو ليبرون جيمس، نجم لوس أنجلوس لايكرز، البالغ من العمر 39 عاماً، مصمماً على قيادة منتخب بلاده الصيف المقبل في باريس، كونها آخر دورة ألعاب أولمبية في مسيرته.ووفقاً لبوابة "ذا أثليتيك"، فقد تحدث ليبرون مع لاعبين بارزين مثل ستيفن كاري وكيفن دورانت وجيسون تاتوم لتشكيل "منتخب الولايات المتحدة الأميركية الممتاز.وأكدت البوابة أن قرار ليبرون، الذي فاز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، في بكين 2008 ولندن 2012، لا علاقة له بالنتائج السلبية التي حصدها المنتخب الأميركي في كأس العالم الأخيرة، حيث حلّ في المركز الرابع بفريق شاب ومن دون نجومه الكبار.ويعمل جيمس، على إقناع أبطال الدوري الاميركي للمحترفين الآخرين على الانضمام إلى الحملة، وحصل على الضوء الأخضر من كاري ودورانت وأنتوني ديفيس وتاتوم ودرايموند جرين، علماً أن ديفين بوكر وداميان ليلارد وديآرون فوكس وكايري إيرفينغ، يلعبون أيضا مع المنتخب الأولمبي.وستقام ألعاب باريس الاولمبية في الفترة من 26 تموز - يوليو إلى 11 آب - أغسطس 2024، ويسعى منتخب الولايات المتحدة الى نيل الميدالية الذهبية للمرة الخامسة توالياً.