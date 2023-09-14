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كرة السلة

نجم كرة السلّة اعتدى على نجمة كرة السلة في غرفة الفندق !!

2023-09-14 | 08:05
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نجم كرة السلّة اعتدى على نجمة كرة السلة في غرفة الفندق !!
نجم كرة السلّة اعتدى على نجمة كرة السلة في غرفة الفندق !!

تركها بكسر في عظم رقبتها وجرح دموي على عينها

قال ممثلو الادعاء إن الاعتداء المزعوم لنجم الدوري الاميركي للمحترفين كيفن بورتر جونيور على صديقته كيسري جوندريزيك تركها بكسر في عظم رقبتها وجرح دموي على عينها.
وكان تم القبض على لاعب هيوستن روكتس صباح يوم الاثنين بعد أن فرت صديقته، لاعبة كرة السلة السابقة جوندريزيك، من غرفتهما في فندق ميلينيوم هيلتون نيويورك بالقرب من تايمز سكوير.
وجاء ذلك، بعد أن زعمت أن بورتر، اللاعب الصاعد في الدوري الاميركي للمحترفين، لكم شريكته مراراً وتكراراً في وجهها وخنقها حتى لم تستطع التنفس.
واتُهم بورتر البالغ من العمر 23 عاماً بالاعتداء والخنق، ونفى التهم الموجهة إليه خلال مثوله أمام المحكمة يوم الثلاثاء، وزُعم أيضاً أنّ غوندريزيك عانت من كسر في عظم رقبتها، كما جاء في الشكوى الجنائية، وادعت أنها تُركت ملطخة بالدماء وكدمات بحلول الوقت الذي عثر عليها فيه موظفو الفندق.
وتم إطلاق سراح بورتر جونيور بكفالة قدرها 75 الف دولار، بعد استدعائه في محكمة مانهاتن الجنائية، كما أخبرت لاعبة كرة السلة السابقة البالغة من العمر 26 عاماً، الشرطة أنه لكمها أكثر من مرة في وجهها بقبضة مغلقة، ما تسبب بجرح بطول بوصات فوق العين اليمنى.
ومن المفهوم أن غوندريزيك أغلقت باب غرفة الفندق أمام بورتر جونيور بعد أن شعرت بالإحباط من تأخر عودته من ليلة في الخارج، فقام باستدعاء أمن الفندق لمساعدته في الدخول، ثم وقع الاعتداء، حيث يقال أن اللاعبة نقلت إلى مركز جامعة نيويورك لانجون الطبي.


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رياضة

كرة السلة

كيفن بورتر جونيور

كيسري جوندريزيك

هيوستن روكتس

الدوري الاميركي للمحترفين

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