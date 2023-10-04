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كرة السلة

حدث غير مسبوق .. "مؤثر شهير" يرعى نادي في الـNBA

2023-10-04 | 02:54
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حدث غير مسبوق .. &quot;مؤثر شهير&quot; يرعى نادي في الـNBA
حدث غير مسبوق .. "مؤثر شهير" يرعى نادي في الـNBA

سيكون للنادي راعٍ جديد لموسم الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة

سيكون لنادي شارلوت هورنتس راعٍ جديد على قميصه لموسم الدوري الاميركي للمحترفين المقبل لكرة السلة، وستكون المرة الأولى التي يقوم فيها أحد المؤثرين بدور الراعي الرئيسي لامتياز في هذا الدوري، في اتفاق غير مسبوق في مسابقة تعد مرجعاً في جميع أنحاء العالم.
"MrBeast"، هو مستخدم شهير على يوتيوب، بل الأكثر متابعة، مع 188 مليون مشترك، وهو يضع Feastables، علامته التجارية للوجبات الخفيفة، على الصفحة الأولى للرياضات العالمية.
بدأ جيمي دونالدسون، رجل الأعمال البالغ من العمر 25 عاماً، والذي نشأ في جرينفيل في ولاية نورث كارولينا، في تحميل مقاطع الفيديو على يوتيوب في العام 2012، إلى أن أصبح الشخص الأكثر متابعة على الكوكب، بأكثر من 350 مليون متابع عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية.
وتعتبر الصفقة أول خطوة كبيرة من قبل الإدارة الجديدة لنادي شارلوت هورنتس، الذي لم يعد مملوكاً لمايكل جوردان، إذ تولى ريك شنال وجابي بلوتكين مسؤولية الامتياز.
وظل شارلوت هورنتس راكداً لسبع سنوات دون أن يتمكن من التأهل الى الأدوار المتقدمة، حيث لم يفز في مباراة فاصلة في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين منذ أكثر من عقدين.





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رياضة

كرة السلة

شارلوت هورنتس

الدوري الاميركي للمحترفين

MrBeast

Feastables

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مايكل جوردان

ريك شنال

جابي بلوتكين

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