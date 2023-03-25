"تسوّق مسائي انتهى بجورجينا لدفع مبلغ كبير .. فكم بلغ؟

مع انطلاق الموسم الثاني من 'I'm Georgina' عبر "نت فلكس"، في أجواء بدت عاطفية للغاية، وترافقت مع بعض الجولات والرحلات والتسوّق والسفر على متن طائرة خاصة.

سافرت جورجينا وصديقاتها المُقرّبات إلى سردينيا، لقضاء بضعة أيام من الإجازة والاسترخاء في فيلا مليئة بالفخامة على الشاطئ. ولم تتردد المجموعة في ترك الاستحمام في البحر جانبا للذهاب للتسوق.

كانت جورجينا على ما بدا مستعدة للاستيلاء على المتجر برمّته وتجديد جزء من خزانة ملابسها وشراء بعض الهدايا لابنها كريستيانو رونالدو جونيور.

وبحسب احدى الصديقات، ومن خلال لعبة تشاكت بها السيدات، تبيّن أن جورجينا قد انفقت في فترة "التسوق" لما بعد الظهر مبلغ 27.515 يورو.