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كرة القدم

فيديو - كاريوس من فاشل في الكرة الى ناجح في الحب .. ديليتا حامل

2023-03-25 | 07:29
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فيديو - كاريوس من فاشل في الكرة الى ناجح في الحب .. ديليتا حامل
فيديو - كاريوس من فاشل في الكرة الى ناجح في الحب .. ديليتا حامل

في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي، أعلن لاعب كرة القدم الألماني لوريس كاريوس والاعلامية الايطالية الشهيرة ديليتا لوتا أن علاقتهما باتت رسمية، ما أنهى أسابيع من الشائعات. 
أما الآن، وبعد أربعة أشهر ونصف فقط، فقد أعلن الثنائي السعيد من خلال شبكاتهما الاجتماعية أنهما سيكونان أبوين لأول مرة.
وانتشر ذلك من خلال فيديو صوّراه على الأريكة في منزلهما وكتبت الاعلامية بجانبه "علينا أن نخبركم بشيء ... هل تعلمون جميعاً أننا نمتلئ بالفرح .. قريبا سنكون ثلاثة" ... 
ويقضي الثنائي حالياً فترة على الشاطئ للاحتفال بالأخبار السارة، علماً أن علاقتهما لم تكن بأي حال من الأحوال فراشاً من الورود، حيث اضطرت ديليتا لتحمل العديد من الانتقادات التي أشارت إليها على أنها سبب القطيعة بين حارس المرمى الألماني الذي لم يكن مُوّفقاً في مسيرته وشريكته السابقة.

 

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