قصص حب وصداقة في حياة جورجينا وهذه أشهرها

كان ذلك في العام 2016 عندما ظهرت صورها الأولى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ديزني لاند في باريس، وكانت حتى ذلك الحين مجهولة تماماً، لكنها سرعان ما صعدت إلى قمّة الشهرة.

في الواقع، على الرغم من أن الكثيرين لا يعرفون ذلك، فإن جورجينا رودريغيز خاضت تجربة قبل ذلك مع شخص مشهور، وكان لديها أصدقاء من المشاهير في مدريد، ولم يُسلّط الضوء عليهم إلا قبل بضعة أشهر فقط في برنامج "فييستا" مع عمر رومييرا.

وأكثر ما اشتهرت به جورجينا كان علاقتها مع الممثل ميغيل أنخيل سيلفستر، الذي شوهدت معه في شوارع مدريد، حيث ارتبطا بعلاقة لم تكن رسمية أبداً، مع أن المشاعر الجيدة بينهما كانت واضحة في صورهما، وقد بقيا على صداقة طيبة حتى الآن تنعكس غالباً على شبكاتهما الاجتماعية.

لكن الشخص الذي يمكنه أن يتباهى دائماً بأنه أول من غزا قلبها، فهو Javi، الذي أصبح معروفاً بعد سنوات بسبب ظهوره في برنامج "جزيرة الإغراءات"، حيث قال انهما ذهبا معاً إلى المدرسة وكانا على علاقة غرامية خلال فترة المراهقة.