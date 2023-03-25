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كرة القدم

4 لاعبين يراقبهم "جاسوس" برشلونة في مواجهة المغرب والبرازيل

2023-03-25 | 08:08
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4 لاعبين يراقبهم "جاسوس" برشلونة في مواجهة المغرب والبرازيل
4 لاعبين يراقبهم "جاسوس" برشلونة في مواجهة المغرب والبرازيل
بعد منتصف الليل، يلتقي المغرب رابع كأس العالم في مونديال قطر، مع البرازيل بطلة العالم خمس مرات، في مباراة ودية تقام في مدينة طنجة في مبارزة سيكون لها تأثير في قرارات قد يتخذها نادي برشلونة الاسباني، الذي أوفد جاسوساً، الى مدرجات ملعب ابن بطوطة.
في هذه المباراة، يراقب "جاسوس" برشلونة خمسة لاعبين، والعين على انتداب من يتناسب منهم مع خطط النادي وأولهم فيتور روكي، مهاجم أتلتيكو باراناينسي، البالغ من العمر 18 عاماً، الذي أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي  يظهر لأول مرة في هذه السنّ بعد رونالدو، الذي فعل ذلك في العام 1994.
ويراقب برشلونة لاعبه المُعار إلى أوساسونا، المغربي عبد الصمد الزلزولي "عبدي" لإقرار إتنهاء إعارته وإعادته أو بيعه، ومواطنه سفيان امرابط، لاعب خط وسط فيورنتينا الايطالي، الذي قطع التزاماً قوياً في مطلع العام بالانضمام إلى الكامب نو.
ويتطلع برشلونة أيضاً الى لاعبه المغربي الشاب شادي رياض، البالغ من العمر 19 عاماً فقط ، ليراقبه في الظهور لأول مرة الليلة مع منتخب المغرب الأول، ويدرس النادي عقداً طويل الأمد له، حيث ينتهي عقده الحاليمع برشلونة في العام 2024 مع خيار التمديد لمدة عام آخر.
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4 لاعبين يراقبهم "جاسوس" برشلونة في مواجهة المغرب والبرازيل

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