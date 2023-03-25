أرسنال قد يدفع أموالاً للتخلي عن 7 لاعبين

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، يتجه الى إحداث ثورة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يفكر في الاستغناء عن سبعة لاعبين دفعة واحدة.وتتضمن لائحة الاستغناءات الإيفواري نيكولاس بيبي، أغلى لاعب في تاريخ النادي، والذي تم شراؤه مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وهو يلعب بالإعارة مع نيس الفرنسي، وأشارت أنه بات خارج حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، والمشكلة تبقّي عام إضافي لانتهاء عقده براتبه الأسبوعي البالغ 140 ألفاً.ومن المحتمل أن يكون أرسنال مُجبراً على التخلي عن لاعبه الإيفواري حتى لو دفع ما يصل الى سبعة ملايين جنيه إسترليني لا تزال مستحقةً لنيكولاس بيبي من عقده.وخلال 4 أعوام، أي منذ كانون الأول – ديسمبر 2019، غادر النادي اللندني عشرة لاعبين دون أن يدخل خزينة النادي أي مبلغ نظير انتقالهم، وهم مسعود أوزيل وبيير إيمريك أوباميانغ وأليكس لاكازيت وهنريك مخيتاريان وشكودان موستافي وسكراتيس باباستاثوبولوس وسيد كولاسيناك وهيكتور بيليرين وكالوم تشامبرز وديفيد لويز.