شاهدوا - مونديال قطر في فيلم بعنوان Written in the Stars

#Qatar2022 was unforgettable 🤩



Relive it in a whole new way in the Official Film 'Written in the Stars' - streaming now on FIFA+ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 24, 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تقديم فيلمه الرسمي عن مونديال قطر تحت عنوان " Written in the Stars"، والذي يتضمن صوراً فريدة غير منشورة للمسابقة التي توجت الأرجنتين بلقبها على حساب فرنسا في 18 كانون الاول - ديسمبر 2022.ويؤدي التعليق الصوتي في الفيلم الممثل الويلزي مايكل شين، ويتخلله عرضٌ للأرقام القياسية التي تحققت المونديال الوحيد في الشرق الأوسط، وللأهداف الـ172 التي سُجِلت فيه.وأشار الفيلم إلى أن 3.4 ملايين شخص شاهدوا المباريات، بزيادة 400 ألفاً عن مونديال روسيا 2018، الذي بلغ فيه عدد الأهداف 171.