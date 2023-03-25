تكريمٌ لبيليه في مواجهة البرازيل والمغرب .. هكذا سيكون

سوف تكون المباراة المُرتقبة فجر الغد على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية بين منتخبيّ المغرب رابع مونديال قطر، والبرازيل بطلة العالم خمس مرات، فرصة للسيليساو لتكريم الأسطورة الراحل إيدسون آرانتس دو ناسيمينتو، الشهير بـ"بيليه".وكان الملك بيليه الذي قاد البرازيل لإحراز اللقب العالمي ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، الوحيد الذي نال لقب المونديال ثلاثاً، قد توفيّ في التاسع والعشرين من كانون الأول – ديسمبر الفائت عن اثنين ثمانين عاماً، ودُفن في مسقط رأسه في مراسم حاشدة.في المباراة، سوف يرتدي منتخب البرازيل الزيّ التقليدي الأصفر والأزرق، وسيكون اسم بيليه مطبوعاً على جميع القمصان للاعبين الأساسيين والاحتياط تكريماً له.